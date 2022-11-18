Нигматуллин назвал игрока, который не нужен «Зениту»

Экс-вратарь сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о голкипере петербургского «Зенита» Иване Курезме. По его мнению, «сине-бело-голубым» не стоит удерживать бразильского вратаря.

«Держать Ивана или нет? Это решать руководству. По моему мнению, смысла держать Ивана, нет. Есть Одоевский, свои воспитанники, которые, наверное, ничуть не хуже», - передает слова Нигматуллина издание «РБ Спорт».

Петербургский клуб арендовал бразильца у «Коринтианса» до лета следующего года. В текущем сезоне Премьер-лиги Иван не провели ни одного поединка.