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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев высказался о нынешнем уровне РПЛ

18 Ноября 2022 • 16:26 Комментировать

Четырёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался по поводу нынешнего уровня Российской Премьер-лиги.

Специалист отметил тот факт, что чемпионат России во время главного футбольного события четырёхлетия, которое пройдёт в Катаре, будут представлять всего-навсего два спортсмена – это Деян Ловрен, защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии, и Муми Нгамалё, нападающий московского «Динамо» и сборной Камеруна. Кроме того, продолжил специалист, из РПЛ за недавний относительно короткий срок ушли сильные легионеры в большом количестве, в связи с чем качество лиги, по итогу, значительно снизилось.

«Питерцев с их классными южноамериканцами выносим за скобки. Да, есть матчи с обилием голов, однако без топовых иностранцев уровень просел», - приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев Деян Ловрен РПЛ Муми Нгамалё
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