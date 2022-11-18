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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ушатов заявил, какое место может занять «Сочи» в РПЛ

18 Ноября 2022 • 16:17 Комментировать

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов заявил, что хотел бы видеть свою команду в топ-3 по итогам текущего сезона чемпионата России.

«Хотелось бы быть в тройке, но реалистичнее говорить про топ-5. Посмотрим, как получится на самом деле, не буду ничего загадывать», — приводит слова Ушатова Sport24.

Футболист считает, что по игре «Сочи» точно может попасть в пятерку, просто нужно перестать терять необязательные очки.

В этом сезоне хавбек провел 11 матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи.

После 17 туров южане занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Кирилл Ушатов
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