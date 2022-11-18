На международный матч «Зенита» назначен арбитр Сергей Иванов

Главным арбитром на товарищеский матч между белградской «Црвеной Звездой» и петербургским «Зенитом» назначен Сергей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Помогать в работе Иванову будут Александр Кудрявцев и Андрей Веретешкин, а место резервного арбитра займёт Ян Бобровский.

Статистика игр при данном рефери имеет хорошую тенденцию для клуба с берегов Невы. Так, при Иванове «сине-бело-голубые» лишь пять раз терпели поражение и шесть раз сводили поединки к ничьей при 18 выигранных противостояниях.

Петербуржцы сойдутся в очном противостоянии с сербским коллективом 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Ранее «Зенит» одержал победу в кубковом матче с воронежским «Факелом» (2:0) и сохранил шансы на первое место в группе Фонбет Кубка России, лидером которой является московский «Спартак».