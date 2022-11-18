Ушатов: «Кто меня впечатляет? Нобоа»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов поделился мнением об уровне хавбека команды Кристиана Нобоа.

«Кто меня впечатляет больше всего? Нобоа. В какой бы точке поля Крис не находился — может отдать пас чуть ли не с закрытыми глазами. Магия», — приводит слова Ушатова Sport24.

В текущем сезоне 37-летний эквадорец принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и записал в свой актив одну результативную передачу. Трудовой договор Нобоа с «Сочи» рассчитан до конца июня следующего года.

После 17 туров южане занимают девятое место в чемпионате России, набрав 25 очков.