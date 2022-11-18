Ушатов: Самый крутой момент в карьере? Переход в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов рассказал, какой момент он считает самым ярким в своей карьере.

«Пока самый крутой момент — это когда официально оформился мой переход в «Сочи». Это было настоящее счастье», — приводит слова Ушатова Sport24. Футболист заявил, что сыграть в элитном российском дивизионе было его мечтой.

Напомним, 22-летний хавбек перебрался в «Сочи» минувшим летом, перейдя из «Твери» свободным агентом. В текущем сезоне футболист принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых записал в свой актив две результативные передачи.

После 17 туров РПЛ «Сочи» занимает девятое место, набрав 25 очков.