Камоцци рассказал, какую позицию нужно усилить «Спартаку»

Футбольный агент Франко Камоцци ответил на вопрос, какую позицию необходимо усилить «красно-белым» в предстоящее трансферное окно.
«В первую очередь нужно усилить позицию центрального защитника. В остальном – команда обладает хорошим подбором футболистов», — цитирует слова Камоцци «РБ Спорт».
Московский «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков после 17 туров. Столичный клуб отстает от «Зенита» на шесть баллов.
Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира запланировано на начало марта 2023 года.
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