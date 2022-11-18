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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци рассказал, какую позицию нужно усилить «Спартаку»

18 Ноября 2022 • 14:19 Комментировать

Футбольный агент Франко Камоцци ответил на вопрос, какую позицию необходимо усилить «красно-белым» в предстоящее трансферное окно.

«В первую очередь нужно усилить позицию центрального защитника. В остальном – команда обладает хорошим подбором футболистов», — цитирует слова Камоцци «РБ Спорт».

Московский «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков после 17 туров. Столичный клуб отстает от «Зенита» на шесть баллов.

Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира запланировано на начало марта 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци
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