«Оренбург» предложит новый контракт главному тренеру

В «Оренбурге» довольны работой главного тренера команды Марцела Лички и планируют предложить ему новое трудовое соглашение. Об этом в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался президент клуба Василий Еремякин.

«В планы «Оренбурга» смена тренера не входит. У Марцела контракт. Кроме того, мы думаем о продлении этого контракта на дальнейшие перспективы», - высказался руководитель.

В последнем матче Премьер-лиги перед зимним перерывом «Оренбург» отпраздновал домашнюю победу над «Краснодаром» со счетом 5:1. По итогам 17 проведенных туров подопечные Лички занимают седьмое место в турнирной таблице.