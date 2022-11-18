Таски: Промес играет очень важную роль для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Сердар Таски оценил важность нападающего Куинси Промеса для «красно-белой» команды. Экс-игрок считает, что нидерландец был очень важной фигурой в чемпионском составе «Спартака», ведь он забивал большое количество мячей.

«Если вы посмотрите на него сейчас, то увидите, что он опять играет важную роль в команде — забивает много голов», — приводит слова Таски «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, если столичный клуб снова хочет завоевать золотые медали, то ему нужен такой Промес, который был в первом круге чемпионата.

В текущем сезоне 30-летний нападающий забил 17 мячей и сделал 7 результативных передач в 21 матче во всех турнирах.