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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко советует «Локомотиву» обратить внимание на Дзюбу

18 Ноября 2022 • 12:42 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Игорь Черевченко считает, что руководству «железнодорожников» стоит обратить внимание на экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, ныне пребывающего в статусе свободного агента.

«Дзюба пригодился бы «Локомотиву». Он все равно считается одним из лучших нападающих России. Артём - профессионал. Он быстро наберет форму», - передает слова специалиста Legalbet.

Последним местом работы 34-летнего российского бомбардира был турецкий «Адана Демирспор», с которым он досрочно расторг трудовой договор. За эту команду он провел пять матчей и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Игорь Черевченко
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