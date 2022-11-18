Колыванов выбрал между Промесом и Сычевым

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов в интервью корреспонденту «Спорт-экспресса» рассказал, кого считает лучшим игроком Р ПЛ в первой половине сезона-2022/2023.

«У нас много футболистов, которые хорошо сыграли в первой половине, тот же Промес. Но я назову Сычевого. Он играет в «Оренбурге», где не так просто проявить свои лучшие качества», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

В первой части сезона чемпионата России 26-летний нападающий провел 15 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и одной результативной передачей.

Недавно Сычевой заключил с «Оренбургом» новый контракт до конца 2024 года.