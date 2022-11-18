Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о молодых футболистах в национальной команде.

«Для молодых футболистов национальная команда – это очень серьёзная витрина, где они могут себя показать, замотивировать на будущее, потому что сборная считается самой высокой ступенькой у футболиста. Поэтому, кто больше замотивирован, кто больше готов, того и поставит Карпин. В первую очередь он поставит опытных и мастеровитых, а потом уже можно экспериментировать с новыми футболистами и подрастающими кадрами», — сказал Булыкин.

Вчера, 17 ноября, сборная России сыграла вничью с Таджикистаном. В матче с первых минут на поле вышел полузащитник Сергей Пиняев, тем самым он стал самым юным игроком в истории национальной команды, который провел матч в футболке сборной. Футболисту «Крыльев Советов» 18 лет и 15 дней.