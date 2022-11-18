Камоцци оценил перспективы Дзюбы после ухода из турецкого клуба

Франко Камоцци, экс-советник президента столичного «Спартака», оценил дальнейшие перспективы Артёма Дзюбы после ухода из «Адана Демирспор».

«Если Дзюба не найдет себе клуб до начала зимних сборов, то этот сезон можно вычеркивать из его карьеры. В таком возрасте форму можно набрать только через активную работу на сборах», — заявил итальянец в интервью Sport24. По мнению эксперта, возвращение форварда в «Зенит» маловероятно.

Напомним, что Дзюба покинул Санкт-Петербург после сезона 2021/2022, совершив неудачный вояж в Турцию. В четырёх матчах за «Адана» бывший капитан российской сборной забил один гол, разорвав контракт с клубом в начале ноября.