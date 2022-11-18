Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями от ничейного результата матча Россия – Таджикистан (0:0).

«Я думаю, что Валерий Георгиевич, наоборот, мотивирует. Он пытается создать команду, старается обновить её в какой-то степени, но не хватает людей с лидерскими качествами. Понятно, что Зобнин не играл, Головин… В любом случае, я не хочу упрекнуть главного тренера. Но мы видим Таджикистан, который бьётся. Нам этого не хватает, мне показалось, что боялись. В любом случае Валерий Георгиевич разберёт эту игру и, хорошо, что сейчас есть такая возможность посмотреть с кем дальше нам двигаться», — сказал Деменко.

20 ноября сборная России в Ташкенте проведёт товарищеский матч против Узбекистана. Игра состоится на стадионе «Пахтакор», начало – в 18:00 мск.