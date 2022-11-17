Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов провёл первую тренировку у руля «Локомотива»

17 Ноября 2022 • 22:21 Комментировать

Михаил Галактионов провёл первую тренировку в качестве главного тренера московского «Локомотива». Об этом футбольный клуб сообщает в своих социальных сетях.

Напомним, Галактионов возглавил «железнодорожников» 13 ноября. До этого тренер руководил нижегородским «Пари НН». Он сменил на посту и.о главного тренера Андрея Фёдорова.

В текущем сезоне МИР РПЛ у «Локо» дела идут, мягко говоря, плохо. Команда находится в зоне стыковых матчей и занимает 14-е место. После 17 встреч «Локомотив» набрал 13 очков и отрывается от зоны вылета всего на одно очко. Тренировал клуб с июня до 13 октября немец Йозеф Циннбауэр.

В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на шестом месте. Последний раз стать чемпионом России клубу удавалось в конце сезона-2017/18.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
22:21 · Россия. Премьер-лига
Галактионов провёл первую тренировку у руля «Локомотива»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Дмитриев: Только «Спартак» способен бороться за чемпионство с «Зенитом»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Спартак» уже прошёл путь определённой эволюции»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Нынешний «Зенит» – это стабильность»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Пиняев: «Могу ли уйти зимой? Я не знаю, чего можно ждать»
20:49 · Кубок России
Кутепов вернулся в общую группу и готовится к матчу с «Сочи»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Захаряна: «Никогда не возникала проблема российского паспорта»
20:08 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Можно и стадион в честь Бескова назвать»
19:31 · Кубок России
Лепёхин: «У «Зенита» не будет проблем с мотивацией в матче со «Спартаком»
19:14 · Кубок России
Лепёхин: Поражение от «Ахмата» пошло «Зениту» на пользу
18:16 · Россия. Премьер-лига
Газзаев – о словах Лахтера: «Я не думал об уходе, у нас была отличная команда»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Спартаку» не хватает качественного центрального защитника
18:14 · Россия. Премьер-лига
Радимов может возглавить «Пари НН»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Тихонов уверен, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство
17:52 · Россия. Премьер-лига
Лахтер: «Газзаев мог оказаться в Италии»
Все новости
Рекомендуем