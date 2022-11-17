Галактионов провёл первую тренировку у руля «Локомотива»

Михаил Галактионов провёл первую тренировку в качестве главного тренера московского «Локомотива». Об этом футбольный клуб сообщает в своих социальных сетях.

Напомним, Галактионов возглавил «железнодорожников» 13 ноября. До этого тренер руководил нижегородским «Пари НН». Он сменил на посту и.о главного тренера Андрея Фёдорова.

В текущем сезоне МИР РПЛ у «Локо» дела идут, мягко говоря, плохо. Команда находится в зоне стыковых матчей и занимает 14-е место. После 17 встреч «Локомотив» набрал 13 очков и отрывается от зоны вылета всего на одно очко. Тренировал клуб с июня до 13 октября немец Йозеф Циннбауэр.

В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на шестом месте. Последний раз стать чемпионом России клубу удавалось в конце сезона-2017/18.