Дмитриев: Только «Спартак» способен бороться за чемпионство с «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Дмитриев ответил на вопрос, кто может составить конкуренцию «сине-бело-голубым» в чемпионской гонке РПЛ.

«Только «Спартак». Хотя сейчас трудно говорить, все же пауза в четыре месяца... Не уедет ли кто-то, не потеряет ли мотивацию. Но сейчас игра «Зенита» уверенно опережает игру всех клубов РПЛ», — приводит слова Дмитриева «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что все-таки санкт-петербургский клуб будет увеличивать свой отрыв, а все остальные клубы будут разыгрывать другие медали.

После 17 туров «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка. «Спартак» идет на второй строчке, отставая на шесть баллов.