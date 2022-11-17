Пиняев: «Могу ли уйти зимой? Я не знаю, чего можно ждать»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о возможной смене клуба в предстоящее трансферное окно.

«Могу ли уйти зимой? Я не знаю, чего можно ждать. Зачем мне сейчас что-то говорить? Я футболист «Крыльев Советов», у меня еще два матча впереди, ну и один за сборную», — передает слова Пиняева Sport24.

Футболист заявил, что сосредоточен исключительно на предстоящих матчах, отметив, что его задача — приносить пользу своей команде.

В текущем сезоне 18-летний форвард принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет четыре результативные передачи.