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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: «Дзюба мог бы помогать делать результат и топ-клубам России» эксклюзив

17 Ноября 2022 • 21:00 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением о будущем Артёма Дзюбы.

«Если называют «Рубин» и «Торпедо», значит, есть какие-то предпосылки для перехода именно в эти команды. В целом, Дзюба ещё может приносить пользу российским командам, это однозначно. Главное - правильно его использовать. Это, во-первых. А во-вторых, Дзюба сам должен быть мотивирован. Потому что просто выходить и стоять даже в России не получится. Если он будет двигаться, то он будет полезным.

Я не знаю, какие взгляды на игру у каждого тренера. Но в целом Дзюба мог бы помогать делать результат и топ-клубам России.  Помог бы он «Зениту»? Не знаю, «Зенит» и так укомплектован очень прилично. В «Спартаке» тоже есть нападающий такого плана. Но Дзюба мог бы играть в РПЛ. Да, как игрока стартового состава его мало, кто рассматривает. Но можно выходить на замену и приносить не меньше пользы», - сказал Лепёхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Константин Лепёхин
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