Тихонов: «Спартаку» не хватает качественного центрального защитника

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, какие позиции необходимо усилить «красно-белым» в предстоящее трансферное окно.

«У «Спартака» есть травмированные Виктор Мозес и Мартинс Перейра. Это уже усиление для «Спартака», когда они вернутся», — заявил Тихонов порталу «Спорт День за Днем».

При этом эксперт считает, что у «красно-белых» неплохой состав, но в нем не хватает хорошего центрального защитника.

Столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков после 17 туров. Напомним, РПЛ ушла на зимний перерыв, возобновление турнира произойдет в марте следующего года.