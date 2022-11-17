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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: «Спартаку» не хватает качественного центрального защитника

17 Ноября 2022 • 18:16 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, какие позиции необходимо усилить «красно-белым» в предстоящее трансферное окно.

«У «Спартака» есть травмированные Виктор Мозес и Мартинс Перейра. Это уже усиление для «Спартака», когда они вернутся», — заявил Тихонов порталу «Спорт День за Днем».

При этом эксперт считает, что у «красно-белых» неплохой состав, но в нем не хватает хорошего центрального защитника.

Столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков после 17 туров. Напомним, РПЛ ушла на зимний перерыв, возобновление турнира произойдет в марте следующего года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов Виктор Мозес Кристофер Мартинс
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