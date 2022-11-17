Радимов может возглавить «Пари НН»

«Пари НН» рассматривает бывшего наставника «Зенита-2» Владислава Радимова на пост главного тренера команды, сообщает Sport24.

Напомним, после победы в матче 17-го тура РПЛ над «Ахматом» (3:2) экс-наставник нижегородцев Михаил Галактионов объявил о своём уходе из клуба. Спустя некоторое время 38-летний специалист подписал контракт с московским «Локомотивом».

На данный момент «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 19 набранных очков. Следующий матч нижегородцы проведут 22 ноября, когда в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России встретятся с подмосковными «Химками». Игра начнётся в 17:30 по московскому времени.