Кечинов: «Сычевой в «Спартак»? Давайте подождём»

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в стан «красно-белых».

«Давайте подождем. Как только кто-то из футболистов начинает забивать, о нем сразу начинают говорить и сватать в топовые команды. Давайте подождем второй сезон. Он все и покажет», — цитирует слова Кечинова Rusfootball.

По мнению эксперта, если Сычевой продолжит выступать в том же духе, тогда уже можно будет вести разговор о появлении нового бомбардира высокого уровня, ведь есть пример Гамида Агаларова, который почти не играет в этом сезоне.