Кечинов назвал позицию, которую должен усилить «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением, какие позиции необходимо усилить «красно-белым» в предстоящее трансферное окно.

«Думаю, что в обороне не помешал бы центральный защитник в пару к Джикии. Чернов, конечно, хорош, но, мне все-таки кажется, что не для решения больших задач», — приводит слова Кечинова Rusfootball.

По мнению эксперта, в остальных линиях «красно-белым» не требуется усиление, для борьбы в чемпионате России все выглядит сбалансированно.

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 набранных очков после 17 туров.