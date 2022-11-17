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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Спартак» должен до конца бороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ»

17 Ноября 2022 • 17:19 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о шансах «красно-белых» в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Я вижу, что «Спартак» должен до конца бороться с «Зенитом» за золотые медали. При этом, как мне кажется, не надо смотреть на «Зенит». Нужно маленькими шажочками двигаться от тура к туру», — приводит слова Кечинова Rusfootball.

По мнению эксперта, «сине-бело-голубые» еще будут терять очки, и если «Спартак» будет постоянно их набирать, то у «красно-белых» останутся шансы на титул.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка, а столичный клуб идет на второй строчке, имея 36 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Валерий Кечинов
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Комментарии (1)
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ингерман
17 Ноября 2022 в 17:31
«Спартак» должен до своего конца бороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ».. А-ха-ха-ха! )))
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