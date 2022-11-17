Кассьерра хотел приостановить трудовой договор с «Сочи»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра хотел приостановить контракт во время выступления за «Сочи».

По информации «РБ Спорт», минувшим летом форвард отказался приезжать на сборы сочинского клуба и планировал воспользоваться опцией приостановки контракта. Если бы не поступило предложение от «Зенита», то колумбиец бесплатно бы покинул свою команду.

В текущем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив четыре результативные передачи. Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.