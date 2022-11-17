«Краснодар» отпугивает сумма отступных за Сычевого

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой вряд ли окажется в «Краснодаре».

По сведениям «РБ Спорт», южан смущает сумма отступных за форварда, которая возросла до ста миллионов рублей после заключения между сторонами нового трудового соглашения. Источник отметил, «Краснодар» также сомневается в подписании Сычевого из-за того, что игрок еще не провел полноценный сезон в чемпионате России.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 16 мячей и записал на свой счет две результативные передачи. Новый контракт Сычевого с «Оренбургом» рассчитан до 2024 года.