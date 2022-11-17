Корнеев считает, что Слуцкий и Дзюба переживают не самый лучший момент в своей карьере

Бывший руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев высказался о нынешней ситуации Артёма Дзюбы и Леонида Слуцкого.

Футболист и тренер на данный момент являются свободными агентами. Напомним, нападающий расторг трудовой договор с турецким клубом «Адана Демирспор», а 51-летний специалист покинул по собственному желанию «Рубин».

«У обоих в карьере не очень хорошая полоса в данный момент. Желаю им правильного выбора клуба в будущем, который вернет их в строй!» — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Слуцкий может возглавить «Краснодар», но «Евро-Футбол.Ру» опроверг данную информацию.