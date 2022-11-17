Юран сообщил, что скоро возглавит новый клуб

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о своём будущем. Напомним, специалист покинул подмосковный клуб в августе этого года.

«Что с моим будущим? Не переживайте, все будет хорошо (смеется). Скоро приму новую команду», — цитирует слова Юрана «РБ Спорт».

Ранее СМИ сватали 53-летнего в разные клубы, в том числе в «Локомотив», «Рубин», «Урал», а также говорилось о возможном возвращении Юрана в «Химки», но пока тренер продолжает находиться в статусе свободного агента.

Напомним, Российская премьер-лига ушла на зимний перерыв, возобновление турнира запланировано на март 2023 года.