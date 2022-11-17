Ледяхов: Кто в Европе знает Слуцкого? Он там работал неудачно

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о возможном возвращении Леонида Слуцкого в Европу. Напомним, ранее 51-летний экс-наставник «Рубина» возглавлял «Халл Сити» и «Витесс».

«В последнее время Слуцкий работал в России, и работал неудачно. На данном этапе, видимо, в его международной карьере будет пауза», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

По мнению эксперта, Слуцкий может возглавить клуб из Казахстана, Узбекистана или Армении, ведь остальные про него не знают, потому что в европейских командах он работал неудачно.

Ранее казанский «Рубин» объявил об уходе Слуцкого с поста главного тренера команды по собственному желанию.