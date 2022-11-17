Агент заявил, что Абаскаль рассчитывает на Бальде

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, поделился информацией о возвращении игрока к тренировкам.

«Бальде очень счастлив вернуться к тренировкам со «Спартаком. Он в отличной форме. Кейта всегда на связи с главным тренером команды, Абаскаль рассчитывает на него», — приводит слова Пастореллы «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний футболист продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, ее срок истекает 5 декабря, но уже сейчас нападающий может тренироваться с командой.

В текущем сезоне Бальде успел провести только один матч, в котором провел на поле 38 минут.