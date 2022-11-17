Камоцци: Сычевой может заменить Николсона в «Спартаке»

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о возможном переходе форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Спартак».

«Соглашусь, что Сычевой — главное открытие первой части сезона чемпионата России. Он неожиданно произвел очень хорошее впечатление», — цитирует слова Камоцци «РБ Спорт».

По мнению агента, если Шамар Николсон в ближайшее время покинет стан «красно-белых», то Сычевой может стать отличной его заменой.

В текущем сезоне 26-летний нападающий «Оренбурга» принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 16 мячей и записал в свой актив две результативные передачи.