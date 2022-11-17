Жирков заявил, что его не стоит ждать в каком-то клубе

Экс-игрок «Челси» Юрий Жирков ответил на вопрос о своём будущем. Напомним, футболист находится в статусе свободного агента с июля этого года.

«Никаких предложений не жду. Завершил ли карьеру? Для чего вам это? Ждать ли меня в каком-то клубе? Нигде не ждать», — заявил Жирков «РБ Спорту».

Игрок рассказал, что сейчас проводит много времени со своей семьей и посещает музеи, потому что очень любит историческую тематику. Жирков отметил, что пока не задумывался о продолжении работы в футболе в качестве тренера или менеджера.

Последней командой 39-летнего футболиста были подмосковные «Химки», за который он провел три матча.