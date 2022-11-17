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«Фламенго» готов купить игрока «Спартака» за 6,5 миллиона евро

17 Ноября 2022 • 08:49 Комментировать

Бразильский защитник Айртон Лукас, правами на которого владеет московский «Спартак», может остаться на родине, где сейчас выступает за «Фламенго». Об этом рапортуют журналисты O Dia.

По данным источника, бразильский клуб заинтересован в оформлении полноценного трансфера 26-летнего исполнителя. Боссы «красно-чёрных» готовы предложить за Айртона 6,5 миллиона евро. Срок действующего арендного договора Лукаса с клубом истекает в конце следующего месяца.

Трудовое соглашение защитника со «Спартаком» рассчитано до середины 2026 года. За «Фламенго» он выступает с марта текущего года. С того момента Айртон сыграл за команду 41 матч, забил два мяча и отдал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фламенго Айртон Лукас
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