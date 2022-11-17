«Фламенго» готов купить игрока «Спартака» за 6,5 миллиона евро

Бразильский защитник Айртон Лукас, правами на которого владеет московский «Спартак», может остаться на родине, где сейчас выступает за «Фламенго». Об этом рапортуют журналисты O Dia.

По данным источника, бразильский клуб заинтересован в оформлении полноценного трансфера 26-летнего исполнителя. Боссы «красно-чёрных» готовы предложить за Айртона 6,5 миллиона евро. Срок действующего арендного договора Лукаса с клубом истекает в конце следующего месяца.

Трудовое соглашение защитника со «Спартаком» рассчитано до середины 2026 года. За «Фламенго» он выступает с марта текущего года. С того момента Айртон сыграл за команду 41 матч, забил два мяча и отдал два ассиста.