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Малком: «Провожу свой лучший сезон»

17 Ноября 2022 • 08:32 Комментировать

Атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Малком оценил свою игру в нынешнем сезоне.

«Я провел 97 матчей за команду, забил 31 гол. Не знаю, сколько результативных передач, но, думаю, тоже немало. Пока что в сезоне у меня 15 голов. Я очень рад - это мой лучший сезон, без сомнений», - передает слова бразильского легионера клубная пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что 25-летний бразилец защищает цвета петербургского коллектива с августа 2019 года. Он был куплен у каталонской «Барселоны». Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2027 года. Трансферная стоимость Малкома оценивается в 22 миллиона евро.

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Зенит Малком Филипе
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