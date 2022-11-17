Малком: «Провожу свой лучший сезон»

Атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Малком оценил свою игру в нынешнем сезоне.

«Я провел 97 матчей за команду, забил 31 гол. Не знаю, сколько результативных передач, но, думаю, тоже немало. Пока что в сезоне у меня 15 голов. Я очень рад - это мой лучший сезон, без сомнений», - передает слова бразильского легионера клубная пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что 25-летний бразилец защищает цвета петербургского коллектива с августа 2019 года. Он был куплен у каталонской «Барселоны». Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2027 года. Трансферная стоимость Малкома оценивается в 22 миллиона евро.