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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лукин: «Я сильно вырос как игрок при Федотове»

17 Ноября 2022 • 05:07 Комментировать

Воспитанник ЦСКА, защитник Матвей Лукин, начал выступления за основной состав команды с 2021 года, однако он считает, что по-настоящему он начал расти при новом наставнике клуба Владимире Федотове. Ранее Федотов тренировал «Сочи», и, приведя команду к серебру в прошлом сезоне, он перебрался в ЦСКА. Лукин нахваливает его.

- При Федотове я вырос во многом. Это надо у него спрашивать, какие качества улучшил. Помимо Федотова весь тренерский штаб и все лидеры команды помогли моему росту. Уверенность? Да, на уровне РПЛ чувствую себя на поле очень уверенно, - цитирует слова Лукина Sport24.

В настоящий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Матвей Лукин
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