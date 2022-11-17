Лукин: «Я сильно вырос как игрок при Федотове»

Воспитанник ЦСКА, защитник Матвей Лукин, начал выступления за основной состав команды с 2021 года, однако он считает, что по-настоящему он начал расти при новом наставнике клуба Владимире Федотове. Ранее Федотов тренировал «Сочи», и, приведя команду к серебру в прошлом сезоне, он перебрался в ЦСКА. Лукин нахваливает его.

- При Федотове я вырос во многом. Это надо у него спрашивать, какие качества улучшил. Помимо Федотова весь тренерский штаб и все лидеры команды помогли моему росту. Уверенность? Да, на уровне РПЛ чувствую себя на поле очень уверенно, - цитирует слова Лукина Sport24.

В настоящий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги.