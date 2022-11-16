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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Пономарёв поставил оценку ЦСКА

16 Ноября 2022 • 19:59 Комментировать

Владимир Пономарёв, который в своё время выступал за ЦСКА, поставил оценку команде за первую часть чемпионата России.

После семнадцати сыгранных туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От второго «Спартака» «армейцы» отстают на семь очков, а от лидирующего «Зенита» - на 13.

«За эти 17 туров РПЛ поставлю ЦСКА тройку. На большее «армейцы», увы, не наиграли. Одна победа в последних пяти турах. Ну куда это годится? Столько очков потеряли… И ведь команда была на ходу, всё давалось. А потом сбой», - высказался Пономарёв, чьи слова на своих страницах приводит «Плеймейкер».

По мнению Пономарёва, сбой в результатах ЦСКА может быть связан с травмой Игоря Дивеева. По словам ветерана «армейцев», без Дивеева оборонительная линия команды стала слабее.

В 2022 году ЦСКА сыграет против «Урала» (22 ноября) и «Сочи» (26 ноября) – это будут кубковые матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев Владимир Пономарёв
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