​Президент «Оренбурга» ответил на вопрос о возможном уходе Лички в «Краснодар»

Поговаривают, что главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка может перебраться в «Краснодар». На вопрос об этой информации ответил Василий Еремякин, который занимает должность президента оренбургского клуба.

«Возможно, у «Краснодара» есть желание подписать Личку. Может быть, какие-то переговоры и идут, но мне об этом неизвестно», - высказался Еремякин, чьи слова приводит «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что руководители «Краснодара» недовольны текущим восьмым местом команды после первой части сезона Российской премьер-лиги. Александр Сторожук может быть отправлен в отставку с должности рулевого «быков».

Добавим, что «Оренбург» на текущий момент занимает седьмое место в РПЛ.