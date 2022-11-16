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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Президент «Оренбурга» ответил на вопрос о возможном уходе Лички в «Краснодар»

16 Ноября 2022 • 19:37 Комментировать

Поговаривают, что главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка может перебраться в «Краснодар». На вопрос об этой информации ответил Василий Еремякин, который занимает должность президента оренбургского клуба.

«Возможно, у «Краснодара» есть желание подписать Личку. Может быть, какие-то переговоры и идут, но мне об этом неизвестно», - высказался Еремякин, чьи слова приводит «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что руководители «Краснодара» недовольны текущим восьмым местом команды после первой части сезона Российской премьер-лиги. Александр Сторожук может быть отправлен в отставку с должности рулевого «быков».

Добавим, что «Оренбург» на текущий момент занимает седьмое место в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Оренбург Марцел Личка Василий Еремякин
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