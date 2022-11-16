​Личка может сменить «Оренбург» на «Краснодар»

«Краснодар» в обозримом будущем может уволить Александра Сторожука и назначить нового тренера – клуб не устраивает восьмое текущее место в Премьер-лиге после первой части сезона. Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым», одним из кандидатов для «быков» является Марцел Личка. В настоящий момент этот чешский специалист работает у руля «Оренбурга».

Стоит сказать, что «Оренбург» хорошо провёл первую часть чемпионата России. После 17 сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на седьмой позиции в таблице. От четвёртого «Динамо» «горожане» отстают всего лишь на четыре зачётных балла.