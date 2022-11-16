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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Личка может сменить «Оренбург» на «Краснодар»

16 Ноября 2022 • 19:08 Комментировать

«Краснодар» в обозримом будущем может уволить Александра Сторожука и назначить нового тренера – клуб не устраивает восьмое текущее место в Премьер-лиге после первой части сезона. Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым», одним из кандидатов для «быков» является Марцел Личка. В настоящий момент этот чешский специалист работает у руля «Оренбурга».

Стоит сказать, что «Оренбург» хорошо провёл первую часть чемпионата России. После 17 сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на седьмой позиции в таблице.  От четвёртого «Динамо» «горожане» отстают всего лишь на четыре зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Оренбург Марцел Личка
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