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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» не рассматривает кандидатуру Слуцкого эксклюзив

16 Ноября 2022 • 17:50 Комментировать

Леонид Слуцкий накануне покинул «Рубин» и остался без клуба. Проскочила информация о том, что экс-рулевой сборной России может возглавить «Краснодар». Впрочем, на данный момент «быки» не рассматривают кандидатуру Слуцкого. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» зимой будет пытаться найти тренера на замену Александру Сторожуку. Руководители клуба недовольны тем, что команда завершила первую часть чемпионата лишь на восьмой позиции в таблице.

В 2022 году «Краснодару» осталось сыграть против «Локомотива» и «Химок» - это будут кубковые матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Леонид Слуцкий
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