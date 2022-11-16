Леонид Слуцкий накануне покинул «Рубин» и остался без клуба. Проскочила информация о том, что экс-рулевой сборной России может возглавить «Краснодар». Впрочем, на данный момент «быки» не рассматривают кандидатуру Слуцкого. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» зимой будет пытаться найти тренера на замену Александру Сторожуку. Руководители клуба недовольны тем, что команда завершила первую часть чемпионата лишь на восьмой позиции в таблице.

В 2022 году «Краснодару» осталось сыграть против «Локомотива» и «Химок» - это будут кубковые матчи.