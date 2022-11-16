Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым выразил надежду на то, что РПЛ вернётся к системе весна-осень.

«Сейчас команды уходят на ненормальный отдых. До марта - это вообще кошмар. Пауза ноябрь, декабрь, январь, февраль и март - где это видано вообще? Что за безобразие? Нужно опять переходить на «весна-осень». Нужно менять систему. Мы зимняя страна, и у нас чемпионат не оканчивается, а простаивает зимой. Это просто никуда не годится», - сказал Пономарёв.

Напомним, что чемпионат России перешёл на систему «осень-весна» после переходного сезона 2011/2012.