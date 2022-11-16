Президент «Оренбурга»: «Мы пока официально ничего не предложили Личке»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном продлении контракта с наставником команды Марцелом Личкой.

«Мы пока официально ничего не предложили. Это звучало в некоем первичном обсуждении. Поэтому не вижу смысла раздувать. Это наш внутренний разговор», — заявил руководитель клуба РПЛ в интервью изданию «РБ Спорт». Еремякин рассказал, что разговор о возможном продлении соглашения возник спонтанно.

Напомним, что спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ранее сообщил, что клуб планирует продлить контракт с тренером, возглавившим команду в 2020 году.