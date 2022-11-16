​Агент высказался о будущем Щенникова

Агент Сергей Пушкин, который работает с защитником ЦСКА Георгием Щенниковым, высказался о будущем футболиста.

Действующий контракт 31-летнего Щенникова с московским клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.

«Пока никаких переговоров о продлении контракта с ЦСКА не было, но Георгий, само собой, хочет продолжать выступать за клуб», - высказался Пушкин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Георгий Щенников всю свою карьеру проводит в ЦСКА. В сезоне 2022/2023 защитник принял участие в трёх матчах команды.

После первой части сезона ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.