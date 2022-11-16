«Оренбург»: «Мы готовы к уходу Сычевого, спокойно сможем заменить его»

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, являющийся спортивным директором «Оренбурга», прокомментировал новости о возможном уходе из команды нападающего Владимира Сычевого, являющегося лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Мы готовы к уходу Сычевого, у нас уже есть варианты на случай его ухода. Мы располагаем хорошим подбором игроков в атаке и спокойно сможем заменить его», - передает слова представителя клуба «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний нападающий отметился 14 забитыми мячами и одной голевой передачей в 15 матчах чемпионата России. Недавно Сычевой заключил с «Оренбургом» новый трудовой договор, рассчитанный до конца 2024 года.