Бышовец: «Абаскаль показал пример, как победить «Зенит»

Футбольный тренер Анатолий Бышовец высказался о победной гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге. Подопечные Сергея Семака становились чемпионами страны в последних четырех сезонах.

«Потенциал у команд оказать сопротивление «Зениту» есть. И ЦСКА, и «Спартак» хорошо укомплектованы. Пример - Абаскаль, который победил 3:0. Он понял, как ограничить соперника в его лучших качествах», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Премьер-лига ушла на зимнюю паузу. По итогам 17 туров лидером является петербургский «Зенит», который опережает идущий вторым «Спартак» на шесть баллов.