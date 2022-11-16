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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Абаскаль показал пример, как победить «Зенит»

16 Ноября 2022 • 14:56 Комментировать

Футбольный тренер Анатолий Бышовец высказался о победной гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге. Подопечные Сергея Семака становились чемпионами страны в последних четырех сезонах.

«Потенциал у команд оказать сопротивление «Зениту» есть. И ЦСКА, и «Спартак» хорошо укомплектованы. Пример - Абаскаль, который победил 3:0. Он понял, как ограничить соперника в его лучших качествах», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Премьер-лига ушла на зимнюю паузу. По итогам 17 туров лидером является петербургский «Зенит», который опережает идущий вторым «Спартак» на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Анатолий Бышовец
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