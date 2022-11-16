Кришито - о карьере: «Приму решение до конца года»

Известный итальянский защитник Доменико Кришито заявил, что пока не принял окончательного решения о своем будущем в футболе.

«Благодарю «Торонто» за этот опыт. Теперь я возвращаюсь домой. Что касается моего будущего, то я приму решение до конца этого года», - гласит сообщение 35-летнего футболиста в социальных сетях.

Последним местом работы Доменико был клуб МЛС «Торонто». Кришито долгое время выступал в чемпионате России за петербургский «Зенит». На его счету 224 поединка в составе «сине-бело-голубых». Вместе с питерцами он дважды становился чемпионом России и по разу выигрывал кубок и суперкубок страны.