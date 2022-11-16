В «Урале» рассказали, подпишут ли Дзюбу

Григорий Иванов, являющийся президентом екатеринбургского «Урала», в разговоре с журналистом высказался о возможном трансфере нападающего Артёма Дзюбы, ныне пребывающего в статусе свободного агента.

«Урал» при Ганчаренко играет в футбол, который не совсем ему подходит. Да и зачем звать в команду игрока, если он отзывается об «Урале» не очень хорошо? Это нелогично», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Последним местом работы Дзюбы был турецкий клуб «Адана Демирспор». Недавно стороны расторгли трудовое соглашение. За эту команду россиянин провел пять матчей и забил один гол.