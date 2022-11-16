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В «Урале» рассказали, подпишут ли Дзюбу

16 Ноября 2022 • 14:23 Комментировать

Григорий Иванов, являющийся президентом екатеринбургского «Урала», в разговоре с журналистом высказался о возможном трансфере нападающего Артёма Дзюбы, ныне пребывающего в статусе свободного агента.

«Урал» при Ганчаренко играет в футбол, который не совсем ему подходит. Да и зачем звать в команду игрока, если он отзывается об «Урале» не очень хорошо? Это нелогично», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Последним местом работы Дзюбы был турецкий клуб «Адана Демирспор». Недавно стороны расторгли трудовое соглашение. За эту команду россиянин провел пять матчей и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Артём Дзюба Григорий Иванов
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