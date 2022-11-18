Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин – о Слуцком: «Он один из лучших тренеров страны, долго в отпуске не задержится» эксклюзив

18 Ноября 2022 • 21:45 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о перспективах, ушедшего с поста главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Он является одним из лучших тренеров нашей страны, имея опыт работы за рубежом. В России много выиграл и, зная его, естественно он в трендах, это однозначно. Я думаю, при его желании он долго не задержится в отпуске», - сказал Балахнин.  

Вчера, 15 ноября, казанский «Рубин» объявил о том, что наставник команды Леонид Слуцкий покинул команду по собственному желанию. Напомним, 51-летний тренер возглавил «Рубин» зимой 2019 года. При нём команда в сезоне-2021/22 вылетела в ФНЛ.

После 18 туров в Первой лиге казанский клуб с 31 очком расположился на пятой строчке в турнирной таблице.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Сергей Балахнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
22:07 · Россия. Премьер-лига
Форвард ЦСКА Гайч интересен «Индепендьенте»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Будет интересно посмотреть за Бариновым, но в Турции будет непросто»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин – о выступлении за границей: «Поддерживаю Баринова в этом вопросе»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль посетил дерби «Спартак» - ЦСКА в КХЛ в «красно-белых» цветах
21:05 · Россия. Премьер-лига
В Великом Новгороде открылся филиал «Динамо»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Измайлов – о стадионе «Спартака»: «Знаю его вдоль и поперёк»
19:57 · Россия. Премьер-лига
«Истанбул Башакшехир» опроверг информацию об интересе к Баринову
19:30 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Ну Педриньо и Педриньо» 1
19:10 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» не интересуется Бариновым
19:01 · Россия. Премьер-лига
Измайлов – о борьбе с договорными матчами: «Это обычная оперативная работа»
18:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев высказался о паузе, связанной с проведением ЧМ-2022
18:45 · Россия. Премьер-лига
В «Трабзонспоре» прокомментировали новость об интересе к Баринову
18:37 · Россия. Премьер-лига
Быстров назвал тренера, который должен возглавить «Пари НН» 1
18:24 · Россия. Первая лига
Измайлов – о введении Fan ID в Первой и Второй лигах: «Мне о таком неизвестно»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Орещук – о Захаряне: «В «Челси» уже говорили, что переговоры были приостановлены»
Все новости
Рекомендуем