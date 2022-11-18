Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о перспективах, ушедшего с поста главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Он является одним из лучших тренеров нашей страны, имея опыт работы за рубежом. В России много выиграл и, зная его, естественно он в трендах, это однозначно. Я думаю, при его желании он долго не задержится в отпуске», - сказал Балахнин.

Вчера, 15 ноября, казанский «Рубин» объявил о том, что наставник команды Леонид Слуцкий покинул команду по собственному желанию. Напомним, 51-летний тренер возглавил «Рубин» зимой 2019 года. При нём команда в сезоне-2021/22 вылетела в ФНЛ.

После 18 туров в Первой лиге казанский клуб с 31 очком расположился на пятой строчке в турнирной таблице.