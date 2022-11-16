Мостовой высказался о возможном возвращении Дзюбы в «Зенит»

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о том, возможно ли возвращение нападающего Артёма Дзюбы в стан «сине-бело-голубых».

В разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» полузащитник заявил, что не считает ситуацию с нападением в команде непростой. Мостовой отметил, что Сергеев хорошо играет и забивает голы. Также, по его мнению, должен адаптироваться Кассьерра, у которого пока не идет игра.

Дзюба сейчас находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор». В этой команде россиянин провел несколько месяцев. На счету Артёма один забитый мяч в пяти встречах.