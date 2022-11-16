В «Зените» высказались о возможном возвращении Кришито

Александр Медведев, занимающий пост гендиректора петербургского «Зенита», высказался насчет возможного возвращения в клуб итальянского защитника Доменико Кришито.

«Кришито может вернуться в «Зенит»? Нечего гадать на кофейной гуще», - цитирует руководителя «Спорт-экспресс».

Доменико являлся игроком петербургского клуба с 2011 по 2018 год. В составе «сине-бело-голубых» он провел 224 поединка, в которых записал себе в актив 20 забитых мячей и 29 голевых передач.

У себя на родине Кришито известен по выступлениям за «Ювентус» и «Дженоа». Его последним клубом был «Торонто».