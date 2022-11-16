Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов оценил карьеру экс-защитника «Зенита» Кришито

16 Ноября 2022 • 12:24 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов отреагировал на завершение карьеры итальянского защитника Доменико Кришито, известного в чемпионате России по выступлениям за петербургский «Зенит».

«Хороший футболист, отличная карьера. Всегда было интересно и приятно против него играть. Самый ли это сложный левый защитник? Нет», - приводит слова Александра издание «Спорт-экспресс».

Последним местом работы Доменико был канадский клуб «Торонто». За «Зенит» итальянец поиграл с 2011 по 2018 год, забил 20 голов и сделал 29 результативных передач в 224 встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Доменико Кришито Александр Самедов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
12:53 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о возможном возвращении Дзюбы в «Зенит»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: «Александр Мостовой себя очень любит»
12:30 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о возможном возвращении Кришито
12:24 · Россия. Премьер-лига
Самедов оценил карьеру экс-защитника «Зенита» Кришито
12:16 · Россия. Премьер-лига
Зырянов: «Кришито проделал большую работу, дал «Зениту» очень многое»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Фарке не заинтересован в Сперцяне
11:55 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключает возвращения Кришито в «Зенит»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль останется в ЦСКА как минимум до лета
11:48 · Россия. Первая лига
Кузнецов: «Слуцкий затянул с решением об уходе из «Рубина»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Если «Ростов» захочет оставить Чернова, мы договоримся»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака»: «Не хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира»
11:21 · Россия. Премьер-лига
Ташуев объяснил низкую результативность Агаларова в «Ахмате»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Каррера рассказал, в чём «Спартак» превосходит «Зенит»
11:07 · Россия. Первая лига
Мостовой — о возможности возглавить «Рубин»: «Меня никто туда не пригласит»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, что изменил Точилин в «Сочи»
Все новости
Рекомендуем