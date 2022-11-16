Самедов оценил карьеру экс-защитника «Зенита» Кришито

Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов отреагировал на завершение карьеры итальянского защитника Доменико Кришито, известного в чемпионате России по выступлениям за петербургский «Зенит».

«Хороший футболист, отличная карьера. Всегда было интересно и приятно против него играть. Самый ли это сложный левый защитник? Нет», - приводит слова Александра издание «Спорт-экспресс».

Последним местом работы Доменико был канадский клуб «Торонто». За «Зенит» итальянец поиграл с 2011 по 2018 год, забил 20 голов и сделал 29 результативных передач в 224 встречах.