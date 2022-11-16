Зырянов: «Кришито проделал большую работу, дал «Зениту» очень многое»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Зырянов в общении с журналистом «Спорт-экспресса» высказался относительно решения итальянского защитника Доменико Кришито завершить карьеру.

«Хочу поздравить Доменико с завершением карьеры. Он проделал большую работу, дал «Зениту» очень многое», - передает слова Константина издание «Спорт-экспресс».

Кришито являлся футболистом петербургского клуба с 2011 по 2018 год. За российскую команду он провел 224 поединка, в которых отличился 20 забитыми мячами и 29 голевыми передачами. Вместе с петербуржцами он дважды становился чемпионом России.